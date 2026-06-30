ЗСУ замовили у Rheinmetall снаряди на десятки мільйонів євро: коли їх чекати

Вартість контракту буде відображена у фінансовій звітності у другому кварталі 2026 року, а виконання замовлення заплановано на перший квартал 2027 року.

Компанія повідомила, що вже розпочала виробництво продукції за цим замовленням в Іспанії.

Раніше міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що Берлін спрямує 300 млн євро на підтримку чеської ініціативи із закупівлі та постачання боєприпасів для України.

Водночас президент Чехії Петр Павел нещодавно розповів, що кількість держав, які фінансують цю програму, суттєво скоротилася. За його словами, якщо раніше до ініціативи долучалися 18 країн, то тепер їх залишилося лише дев'ять.

Павел пов'язав такі зміни з поверненням Андрея Бабіша на посаду прем'єр-міністра Чехії.