ЗСУ залишаються в Курській області: DeepState розповів, де йдуть бої
Українські військові продовжують вести бої на території російської Курської області. Заява керівництва РФ про витіснення всіх українських військ не відповідає дійсності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на портал DeepState, який відслідковує ситуацію на фронті.
За даними DeepState, сьогодні російська армія просунулася в Курській області, захопивши населений пункт Горналь. Також ворог просунувся в районі Олешні. Там українські військові ведуть бої проти росіян та північнокорейців.
"Це останні села, навколо яких залишився контроль бійцями Сил оборони. Тож "Курська операція" досі триває. Зокрема, здійснюється полювання та ураження логістики ворога, його місць зосередження тощо", - зазначили в DeepState.
Водночас, за інформацією DeepState, російська армія намагається просунутися та закріпитися в Сумській області. Зокрема, окупанти накопичують сили в селі Журавка та намагаються підійти до села Біловоди.
"А також (ворог - ред.) закріплюється та здійснює накопичення в Басівці, пробуючи рухатися в сторону Локні, але поки безуспішно. Сили Оборони докладають максимальних зусиль, щоб не давати просуватися та накопичуватися", - додали в DeepState.
Росіяни заявили про "перемогу" в Курській області
У суботу, 26 квітня, начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов доповів диктатору Володимиру Путіну про нібито завершення операції зі "звільнення" Курської області від українських військових. Герасимов сказав, що російська армія зайняла село Горналь, яке нібито було останнім населеним пунктом під контролем ЗСУ.
Однак в українському Генштабі заявили, що російське керівництво видає бажане за дійсне, а операція ЗСУ в Курській області і далі триває. Крім того, з початку доби українські бійці відбили там п’ять штурмів противника.
За даними Генштабу, загалом з початку Курської операції у серпні 2024 року російська армія втратила там понад 60 тисяч солдатів, з них 25 тисяч - безповоротно. Також 983 військовослужбовці армії РФ потрапили в український полон.
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