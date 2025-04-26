ВСУ остаются в Курской области: DeepState рассказал, где идут бои
Украинские военные продолжают вести бои на территории российской Курской области. Заявление руководства РФ о вытеснении всех украинских войск не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на портал DeepState, который отслеживает ситуацию на фронте.
По данным DeepState, сегодня российская армия продвинулась в Курской области, захватив населенный пункт Горналь. Также враг продвинулся в районе Олешни. Там украинские военные ведут бои против россиян и северокорейцев.
"Это последние села, вокруг которых остался контроль бойцами Сил обороны. Поэтому "Курская операция" до сих пор продолжается. В частности, осуществляется охота и поражение логистики врага, его мест сосредоточения и т.д.", - отметили в DeepState.
В то же время, по информации DeepState, российская армия пытается продвинуться и закрепиться в Сумской области. В частности, оккупанты накапливают силы в селе Журавка и пытаются подойти к селу Беловоды.
"А также (враг - ред.) закрепляется и осуществляет накопление в Басовке, пробуя двигаться в сторону Локни, но пока безуспешно. Силы Обороны прилагают максимальные усилия, чтобы не давать продвигаться и накапливаться", - добавили в DeepState.
Россияне заявили о "победе" в Курской области
В субботу, 26 апреля, начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов доложил диктатору Владимиру Путину о якобы завершении операции по "освобождению" Курской области от украинских военных. Герасимов сказал, что российская армия заняла село Горналь, которое якобы было последним населенным пунктом под контролем ВСУ.
Однако в украинском Генштабе заявили, что российское руководство выдает желаемое за правду, а операция ВСУ в Курской области и дальше продолжается. Кроме того, с начала суток украинские бойцы отбили там пять штурмов противника.
По данным Генштаба, всего с начала Курской операции в августе 2024 года российская армия потеряла там более 60 тысяч солдат, из них 25 тысяч - безвозвратно. Также 983 военнослужащих армии РФ попали в украинский плен.
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