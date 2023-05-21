ЗСУ залишаються в Бахмуті, у них важливе завдання, - Зеленський

Як відзначив президент, він чітко розуміє, що відбувається сьогодні в Бахмуті й для чого це відбувається. Водночас він не може ділитись зі спільнотою тактичними поглядами наших військових.

"Але ми бачимо, що країна, яка більша нас в десятки разів, не може нас окупувати та виграти цю війну. І я думаю, ще трошки і ми будемо перемагати", - заявив президент.

За словами Володимира Зеленського, військове командування цінує життя наших військових, які продовжують виконувати дуже важливе завдання в місті.

"Найскладніше, якби в Бахмуті була якась військова тактична помилка і люди б опинилися в оточення... Сьогодні вони виконують дуже важливе завдання, сьогодні вони знаходяться в Бахмуті. В яких точках, ділитися не буду, але це говорить про те, що Бахмут не охоплений сьогодні Російською Федерацію. Ніяких двох тлумачень цього бути не буде", - відзначив президент.

Ситуація в Бахмуті

20 травня, голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив про те, що його найманці встановили нібито повний контроль над Бахмутом. Після цього ця інформація була неодноразово спростована військовим керівництвом України та президентом.

За словами заступника міністра оборони Ганни Маляр, наші воїни взяли Бахмут у напівоточення та продовжують зберігати контроль над частиною міста.

РБК-Україна розкривало усі подробиці щодо ситуації довкола Бахмуту.