ВСУ остаются в Бахмуте, у них важная задача, - Зеленский

Как отметил президент, он четко понимает, что происходит сегодня в Бахмуте и для чего это происходит. В то же время он не может делиться с сообществом тактическими взглядами наших военных.

"Но мы видим, что страна, которая больше нас в десятки раз, не может нас оккупировать и выиграть эту войну. И я думаю, еще немножко и мы будем побеждать", - заявил президент.

По словам Владимира Зеленского, военное командование ценит жизни наших военных, которые продолжают выполнять очень важную задачу в городе.

"Самое сложное, если бы в Бахмуте была какая-то военная тактическая ошибка и люди бы оказались в окружении... Сегодня они выполняют очень важную задачу, сегодня они находятся в Бахмуте. В каких точках, делиться не буду, но это говорит о том, что Бахмут не охвачен сегодня Российской Федерацией. Никаких двух толкований этого быть не будет", - отметил президент.

Ситуация в Бахмуте

20 мая, глава ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил о том, что его наемники установили якобы полный контроль над Бахмутом. После этого эта информация неоднократно была опровергнута военным руководством Украины и президентом.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, наши воины взяли Бахмут в полуокружение и продолжают сохранять контроль над частью города.

РБК-Украина раскрывала все подробности относительно ситуации вокруг Бахмута.