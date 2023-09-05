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ЗСУ закріплюють успіх в районі Роботиного, - Генштаб

Україна, Вівторок 05 вересня 2023 08:24
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ЗСУ закріплюють успіх в районі Роботиного, - Генштаб Фото: ЗСУ наступають на півдні (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Сили оборони України продовжують наступальні операції в районі Роботиного Запорізької області. Сили закріплюються на досягнутих рубежах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Генштабу Павла Ковальчука.

"Сили оборони продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. У напрямку Роботине - Новопрокопівка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", - сказав він.

ЗСУ закріплюють успіх в районі Роботиного, - Генштабhttps://deepstatemap.live/

За його словами, на Бахмутському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. "Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви", - додав Ковальчук.

Район Роботино

Нагадаємо, контрнаступ ЗСУ на південному фронті розпочався близько 4 червня. За цей час удалося звільнити близько десяти населених пунктів. Наступ утруднено великими мінними полями.

Як повідомляло РБК-Україна, з Мелітопольського спрямування в останні дні надходять добрі новини, де після звільнення Роботиного наші війська розвивають успіхи біля Новоданилівки та Новопрокопівки.

Основні бої ведуться на південь від Роботиного, на північний схід від Новопрокопівки і на захід від Вербового.

Результатом став прорив про "ліній Суровікіна . Наразі наші війська орієнтовно пройшли близько 1,5 км на південь та південний схід у бік Новопрокопівки. І розширюють плацдарм у цьому відрізку.

Командувач угруповання "Таврія" Олександр Тарнавський каже, що ЗСУ перебувають між першою та другою лініями оборони. За його словами, на першу лінію Росія витратила близько 60% часу та ресурсів, на другу та третю - по 20%. Тому їх наші війська можуть прорвати швидше.

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