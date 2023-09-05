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ВСУ закрепляют успех в районе Работино, - Генштаб

Украина, Вторник 05 сентября 2023 08:24
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ВСУ закрепляют успех в районе Работино, - Генштаб Фото: ВСУ наступают на юге (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Силы обороны Украины продолжают наступательные операции в районе Работино Запорожской области. Силы закрепляются на достигнутых рубежах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Генштаба Павла Ковальчука.

"Силы обороны продолжают ведение наступательной операции на Бахмутском и Мелитопольском направлениях. В направлении Работино - Новопрокоповка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы", - сказал он.

ВСУ закрепляют успех в районе Работино, - Генштабhttps://deepstatemap.live/

По его словам, на Бахмутском направлении Силы обороны продолжают вести наступательные действия южнее города Бахмут. "Враг несет значительные потери в личном составе, вооружении и технике, производит перемещение подразделений и войск, применяет резервы", - добавил Ковальчук.

Район Работино

Напомним, контрнаступление ВСУ на южном фронте началось около 4 июня. За это время удалось освободить около десяти населенных пунктов. Наступление затруднено обширными минными полями.

Как сообщало РБК-Украина, с Мелитопольского направления в последние дни поступают хорошие новости, где после освобождения Работино наши войска развивают успехи возле Новоданиловки и Новопрокоповки.

Основные бои ведутся южнее Работино, к северо-востоку от Новопрокоповки и западнее Вербового.

Результатом стал прорыв так называемых "линий Суровикина". Сейчас наши войска ориентировочно прошли около 1,5 км на юг и юго-восток в сторону Новопрокоповки. И расширяют плацдарм на этом отрезке.

Командующий группировки "Таврия" Александр Тарнавский говорит, что ВСУ находятся между первой и второй линиями обороны. По его словам, на первую линию Россия потратила около 60% времени и ресурсов, на вторую и третью - по 20%. Поэтому их наши войска могут прорвать быстрее.

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