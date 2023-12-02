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ЗСУ закликають не ділитися даними про військових у полоні: в чому причина

Фото: ЗСУ закликають не ділитися даними про військових у полоні (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Збройні сили України пояснили, чому не варто передавати персональні дані полонених та зниклих безвісти неофіційним особам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал
Сухопутних військ ЗС України.

"Зростає число Telegram-каналів та сторінок соцмереж, які обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Проте для цього вони просять у рідних та близьких персональні дані та іншу інформацію", - наголосили в ЗСУ.

Чому цього робити не варто

За даними військових, надавши дані військового, що знаходиться в полоні неперевіреним джерелам, ви можете погіршити становище вашої близької людини.

Шахраї або представники спецслужб агресора часто самі організовують Telegram-канали.

"Шахраї будуть видурювати у вас гроші. Спецслужбісти будуть маніпулювати вами чи вдаватися до шантажу. Насправді ніхто у фейсбуці чи телеграмі не буде займатися пошуками вашої близької людини", - наголосили в ЗСУ.

Військові наголосили, що пошукам зниклих безвісти професійно та безкоштовно займаються лише фахівці уповноважених державою органів.

Що можуть запитувати в рідних?

Зокрема шахраїв цікавить така інформація:

  • Номер телефону, інші контакти.
  • Адресу проживання.
  • Профіль соцмережі.
  • Дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, адресу проживання, профілі соцмереж тощо.)
  • Місце розташування підрозділу.
  • Фото, зокрема фото з побратимами.

Пошук зниклих безвісти в Україні

У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.

При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

Зазначимо, що наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військових та 11 тисяч цивільних мешканців.

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