ЗСУ закликають не ділитися даними про військових у полоні: в чому причина

"Зростає число Telegram-каналів та сторінок соцмереж, які обіцяють знайти військовослужбовців, які потрапили в полон або зникли безвісти. Проте для цього вони просять у рідних та близьких персональні дані та іншу інформацію", - наголосили в ЗСУ.

Чому цього робити не варто

За даними військових, надавши дані військового, що знаходиться в полоні неперевіреним джерелам, ви можете погіршити становище вашої близької людини.

Шахраї або представники спецслужб агресора часто самі організовують Telegram-канали.

"Шахраї будуть видурювати у вас гроші. Спецслужбісти будуть маніпулювати вами чи вдаватися до шантажу. Насправді ніхто у фейсбуці чи телеграмі не буде займатися пошуками вашої близької людини", - наголосили в ЗСУ.

Військові наголосили, що пошукам зниклих безвісти професійно та безкоштовно займаються лише фахівці уповноважених державою органів.

Що можуть запитувати в рідних?

Зокрема шахраїв цікавить така інформація:

Номер телефону, інші контакти.

Адресу проживання.

Профіль соцмережі.

Дані військовослужбовця (ПІБ, номер бригади, військову спеціальність, адресу проживання, профілі соцмереж тощо.)

Місце розташування підрозділу.

Фото, зокрема фото з побратимами.

Пошук зниклих безвісти в Україні

У вересні Кабмін вніс корективи у процедуру пошуку зниклих безвісти. Раніше цим займалося Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, але тепер це доручили МВС.

При цьому сам розшук безвісти зниклих захисників буде проводити Генштаб ЗСУ. Військові будуть створювати спецгрупи, які має погоджувати Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Також нагадаємо, що в Україні запрацював Єдиний реєстр зниклих безвісти за особливих обставин.

Зазначимо, що наразі в Україні вважаються безвісти зниклими за особливих обставин майже 15 тисяч військових та 11 тисяч цивільних мешканців.

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