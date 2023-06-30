ЗСУ захопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські військові ведуть широкий наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися на 1200 та на 1500 метрів у напрямку Кліщіївки та Курдюмівки. Росіяни після втрат відступають.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Ситуація в Харківській та Луганській областях
29 червня російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.
Український Генштаб повідомив, що росіяни вели невдалі наступальні операції поблизу Роздолівки (32 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).
Бої у Донецькій області
розвідувальної роти 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський заявив
29 червня російські війська вели обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка – Донецьк.
"Південна вісь"
Російська окупаційна армія вночі, 30 червня, атакувала Північні області України за допомогою "шахедів". Вибухи лунали в Запоріжжі та Миколаєві, повідомлялось про роботу сил ППО.
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