Обстріл Миколаєва: працює ППО, у місті виникла пожежа

У Миколаєві пролунали вибухи сьогодні вночі, 30 червня, у місті працюють сили протиповітряної оборони, виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма.

Раніше у Повітряних силах ЗСУ попередили про застосування дронів-камікадзе окупантами у Миколаївській та Херсонській областях

"Миколаїв! Залишайтеся в укритті! Атака "Шахедів" триває", - йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Після падіння уламків у Миколаєві виникла пожежа

"Ціль збили над Миколаєвом. Уламки впали на території міста. Деталі трохи пізніше, пожежа є", - йдеться у повідомленні Кіма.

Рятувальники ліквідували пожежу

За словами голови ОВА, внаслідок пожежі пошкоджено дах житлового будинку та зелені насадження.

"Без жертв. 20 кв.м трави та дах житлового будинку. Вже загасили", - зазначив Кім.

Повітряні атаки з боку РФ

Російські війська не припиняють завдавати ударів по містах України із застосуванням ракет та дронів-камікадзе. За даними Генштабу ЗСУ, в РФ поповнили свої запаси, у тому числі й по безпілотниках, тому масовані атаки ворога повторюватимуться.

Нагадаємо також, що раніше, в ніч на 26 червня, окупанти влаштували комбіновану атаку по Одесі, використавши ракети "Калібр" та дрони-камікадзе. Два "Калібри" були збиті на підльоті до прибережної зони українськими силами ППО.

У вівторок, 27 червня, російські військові обстріляли Кременчуцький район Полтавської області ракетами Х-22.