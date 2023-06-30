У Запоріжжі лунають вибухи, місто атакують дрони-камікадзе
У Запоріжжі пролунало кілька вибухів під час повітряної тривоги сьогодні вночі, 30 червня. Повідомляється, що місто атакують дрони-камікадзе.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Сили ППО у Запоріжжі борються з ворожими повітряними цілями. Жителів міста та області до закінчення повітряної тривоги закликали залишатися у укриттях.
За даними Повітряних сил ЗСУ, група дронів-камікадзе рухалася до Запоріжжя з боку Приморсько-Охтарська РФ.
Війська РФ брали участь обстріли Запоріжжя та області
В останні місяці окупанти посилили обстріли Запоріжжя та області. Це пов'язано зі спробами військ РФ зірвати плани ЗСУ щодо контрнаступних дій.
Так, російські війська 27 червня обстріляли Оріхівську громаду у Запорізькій області . Внаслідок цього загинула одна людина, ще 6 осіб отримали поранення.
Також нещодавно окупанти обстріляли 22 населені пункти в Запорізькій області. Внаслідок ворожих ударів постраждали троє людей. Крім того, війська РФ у ніч на 25 червня вдарили по Запоріжжю. Окупанти атакували передмістя.
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