ВСУ захватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Украинские военные ведут широкое наступление на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись на 1200 и 1500 метров в направлении Клищиевки и Курдюмовки. Россияне после потерь отступают.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
29 июня российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной.
Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели неудачные наступательные операции вблизи Роздоловки (32 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).
Бои в Донецкой области
разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский заявил
29 июня российские войска вели ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка – Донецк.
"Южная ось"
Российская оккупационная армия ночью, 30 июня, атаковала Северные области Украины с помощью "шахедов". Взрывы раздавались в Запорожье и Николаеве, сообщалось о работе сил ПВО.
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