ЗСУ захопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку: карти боїв ISW

Українські військові ведуть широкий наступ на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися на 1200 та на 1500 метрів у напрямку Кліщіївки та Курдюмівки. Росіяни після втрат відступають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

29 червня російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки на південь від Кремінної.

Український Генштаб повідомив, що росіяни вели невдалі наступальні операції поблизу Роздолівки (32 км на південний захід від Кремінної) та Білогорівки (12 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили атакували позиції поблизу РФ Кремінної.

Бої у Донецькій області

Український Генштаб заявив, що українські війська захопили стратегічну ініціативу на Бахмутському напрямку і наразі ведуть широкий наступ у цьому районі. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що ЗСУ просунулися на 1200 метрів у напрямку Кліщіївки та на 1500 метрів у напрямку Курдюмівки. Маляр додала, що російські сили в цьому районі проводять контратаки, але в деяких районах відступили після втрат.

Командир розвідувальної роти 57-ї бригади ЗСУ Денис Ярославський заявив , що українські війська звільняють Кліщіївку і в цьому районі йдуть інтенсивні бої. Він додав що ЗСУ витіснили росіян з позицій на західній околиці Бахмута і тривають бої поблизу Берхівки. З вільнення домінуючих висот у Берхівці та Кліщіївці дозволить українським силам оперативно оточити російські сили в Бахмуті.

Російський військовий блогер стверджував, що українці просунулися вздовж траси Е-40 (Бахмут-Слов’янськ) поблизу Залізнянського та вели наступальні дії в напрямку Ягідного та Парасковіївки.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий повідомив, що росіяни перекинули невизначений полк ВДВ з району Кремінної на Бахмутський напрямок для підсилення російських сил у цьому районі.

29 червня російські війська вели обмежені наступальні дії на ділянці фронту Авдіївка – Донецьк.

"Південна вісь"

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські сили просунулися на 1300 метрів у західній частині Донецької та східній Запорізької області та встановили нові позиції на напрямку Рівнопіль-Володине.

Російське джерело стверджувало, що українські сили закріпилися на нових позиціях біля Приютного, а війська РФ безуспішно атакували позиції зі Старомайорського на Рівнопільському напрямку. На геолокаційних кадрах, опублікованих 28 червня, нібито видно, як підрозділи російської 127-ї мотострілецької дивізії діють поблизу Времівського виступу.

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