ВСУ захватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Украинские военные ведут широкое наступление на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись на 1200 и 1500 метров в направлении Клищиевки и Курдюмовки. Россияне после потерь отступают.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

29 июня российские и украинские войска продолжали ограниченные наземные атаки к югу от Кременной.

Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели неудачные наступательные операции вблизи Роздоловки (32 км к юго-западу от Кременной) и Белогоровки (12 км к югу от Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что украинские силы атаковали позиции РФ вблизи Кременной.

Бои в Донецкой области

Украинский Генштаб заявил, что украинские войска захватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут широкое наступление в этом районе. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что ВСУ продвинулись на 1200 метров в направлении Клищиевки и на 1500 метров в направлении Курдюмовки. Маляр добавила, что российские силы в этом районе проводят контратаки, но в некоторых районах отступили после потерь.

Командир разведывательной роты 57-й бригады ВСУ Денис Ярославский заявил , что украинские войска освобождают Клищеевку и в этом районе идут интенсивные бои. Он добавил , что ВСУ вытеснили россиян с позиций на западной окраине Бахмута и продолжаются бои вблизи Берховки. С освобождения доминирующих высот в Берховке и Клещиевке позволит украинским силам оперативно оцепить российские силы в Бахмуте.

Российский военный блоггер утверждал, что украинцы продвинулись вдоль трассы Е-40 (Бахмут-Славянск) вблизи Зализнянского и вели наступательные действия в направлении Ягодного и Прасковьевки.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что россияне перебросили неопределенный полк ВДВ из района Кременной на Бахмутское направление для усиления российских сил в этом районе.

29 июня российские войска вели ограниченные наступательные действия на участке фронта Авдеевка – Донецк.

"Южная ось"

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские силы продвинулись на 1300 метров в западной части Донецкой и восточной Запорожской области и установили новые позиции в направлении Ровнополь-Володино.

Российский источник утверждал, что украинские силы закрепились на новых позициях у Приютного, а войска РФ безуспешно атаковали позиции из Старомайорского на Ровнопольском направлении. На геолокационных кадрах, опубликованных 28 июня, якобы видно, как подразделения российской 127-й мотострелковой дивизии действуют вблизи Времовского выступления.

29 июня украинские войска нанесли ограниченные наземные удары на западе Запорожской области. Командующий Таврической группой войск ВСУ бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что украинские войска продолжают продвижение на Таврическом направлении. Некоторые российские источники сообщали, что украинские войска продвинулись на северную окраину Роботиного.

Bellingcat обнародовала спутниковые снимки, показывающие, что в начале мая российские войска построили дамбу и ров вокруг Токмака, пытаясь подготовиться к защите от украинских контрнаступательных операций.

Угроза ЗАЭС со стороны России заставила Украину изменить режим работы четырех реакторов. Госатомрегулирование перевело реактор №3 в режим "остановка на ремонт", а реакторы №4, 5 и 6 – на холодную остановку.

Государственная инспекция ядерного регулирования Украины сообщила, что эти условия оптимальны для безопасности, и указала на повышенный риск из-за продолжения российской оккупации объекта и снижения уровня воды в Каховском водохранилище.

Источник, связанный с российским БАРС (Русский боевой резерв), заявил, что российские войска перемещают военную технику в неопределенные районы на восточном (левом) берегу Днепра. Российские источники утверждали, что продолжаются тяжелые бои и что украинские силы заняли позиции у Антоновского моста на левом берегу.

Крымская партизанская группировка "Атеш" заявила, что российские войска увеличивают свое присутствие в Армянске для защиты ключевых объектов инфраструктуры на севере Крыма и что в этом районе находится большое количество сотрудников ФСБ.

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