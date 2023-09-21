ЗСУ захопили у полон мешканця Сімферополя, який воював проти України у Запорізькій області

За даними СБУ, у Криму затриманий отримав військове спорядження і зброю. та пройшов тижневий "вишкіл" на одному з полігонів кримського півострова. Потім був відправлений спочатку на Херсонський, а потім на Запорізький напрямок для військової служби у складі окупаційних військ.

Він приймав безпосередню участь у бойових діях проти підрозділів Збройних сил України, на території Пологівського району Запорізької області. Зрадник облаштовував фортифікаційні споруди і додаткові вогневі точки окупантів.

На початку вересня 2023 року він отримав наказ свого військового керівництва та представників збройних формувань РФ та у складі групи штурмувати позиції українських військових в районі села Роботине, Пологівського району.

В результаті бойового зіткнення його група потрапила в засідку та була знищена, а його взято у полон військовослужбовцями Збройних сил України.

На підставі зібраних доказів слідчі української спецслужби повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, нещодавно СБУ затримала у Миколаївській області чотирьох російських шпигунів. Двоє з них працювали на оборонному підприємстві.

Також правоохоронці викрили агента РФ, який збирав дані про ППО під Одесою. Також зрадник хотів "зламати" телефон військової задля розвідданих.

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