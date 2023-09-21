RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ захватили в плен жителя Симферополя, воевавшего против Украины в Запорожской области

Иллюстративное фото: жителя Симферополя захватили в плен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Вооруженные силы Украины захватили в плен жителя Симферополя, заключившего в декабре 2022 года контракт о прохождении военной службы в ВС РФ. Он воевал на стороне оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По данным СБУ, в Крыму задержанный получил военное снаряжение и оружие. и прошла недельная "учеба" на одном из полигонов крымского полуострова. Затем был отправлен сначала на Херсонское, а затем на Запорожское направление для военной службы в составе оккупационных войск.

Он принимал непосредственное участие в боевых действиях против подразделений Вооруженных сил Украины на территории Пологовского района Запорожской области. Предатель обустраивал фортификационные постройки и дополнительные огневые точки оккупантов.

В начале сентября 2023 г. он получил приказ своего военного руководства и представителей вооруженных формирований РФ и в составе группы штурмовать позиции украинских военных в районе села Роботино, Пологовского района.

В результате боевого столкновения его группа попала в засаду и была уничтожена, а она взята в плен военнослужащими Вооруженных сил Украины.

На основании собранных улик следователи украинской спецслужбы сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, недавно СБУ задержала в Николаевской области четырех российских шпионов. Двое из них работали на оборонном предприятии.

Также правоохранители разоблачили агента РФ, собиравшего данные о ПВО под Одессой. Также предатель хотел "взломать" телефон военной для разведданных.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News