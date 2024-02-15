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ЗСУ зачистили спостережні пости росіян на Південному напрямку: відео операції

Фото: ЗСУ зачистили спостережні пости росіян на Південному напрямку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Бойова група Сил спеціальних операцій (ССО) знищила й зачистила спостережні пости російських терористів на Південному напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ССО Збройних Сил України (ЗСУ).

Під час проведення розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.

Для знищення ворога оператори безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) завдали по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду. Після цього бійці ССО висунулись на зачистку спостережних постів. 

"Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку", - пише пресслужба. 

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 14 лютого, українські воїни ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 399 090 військових.

Тим часом прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П" на Харківському напрямку. Також показали відео роботи БпЛА. 

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