ЗСУ зачистили спостережні пости росіян на Південному напрямку: відео операції

Під час проведення розвідки оператори 73-го морського центру ССО виявили патрульний човен та спостережні пости противника.

Для знищення ворога оператори безпілотного авіаційного комплексу (БпАК) завдали по цілях вогневого ураження за допомогою тепловізійного дрона з системою скиду. Після цього бійці ССО висунулись на зачистку спостережних постів.

"Окрім вдалого знищення та зачистки об'єктів противника також було захоплено трофейну зброю та спецтехніку", - пише пресслужба.

Втрати Росії у війні

Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил, протягом минулої доби, 14 лютого, українські воїни ліквідували ще 950 окупантів. З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 399 090 військових.

Тим часом прикордонники бригади Гвардії наступу "Сталевий кордон" знищили ворожий комплекс спостереження "Муром-П" на Харківському напрямку. Також показали відео роботи БпЛА.