Корабель та 950 окупантів. Генштаб поновив втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 15 лютого, склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 399 090 військових. Крім того, ЗСУ потопили корабель та знищили 47 ББМ та 54 артсистеми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.02.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 399090 (+950) осіб ліквідовано;

танків - 6442 (+9) од.;

бойових броньованих машин - 12090 (+47) од.;

артилерійських систем - 9620 (+54) од.;

РСЗВ - 984 од.;

засоби ППО - 671 од.;

літаків - 332 од.;

гелікоптерів - 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7404 (+33) од.;

крилаті ракети - 1882 од.;

кораблі/катери - 25 (+1) од.;

підводні човни - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 12691 (+29) од.;

спеціальна техніка - 1524 (+1) од.

Знищення "Цезаря Кунікова"

Біля берегів тимчасово окупованого Криму 14 лютого були чутні вибухи і видно дим у морі. Очевидці повідомляли, що причиною вибухів стала пожежа на одному з російських кораблів.

Пізніше в Генштабі офіційно підтвердили, що ГУР та ЗСУ знищили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков". У ГУР розповіли, що "Цезар Куніков" було знищено поблизу Алупки біля берегів Криму. Корабель атакували ударними морськими дронами Magura V5. Розвідники показали відео.