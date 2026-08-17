У ЗСУ з'явився дрон "Довбуш Т40", що може долітати до Сибіру (фото)
Міноборони України кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40", який може долітати до Сибіру.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.
Зазначається, що новий багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки та коригування вогню, а також для нанесення високоточних ударів на значній відстані від лінії бойового зіткнення.
"Довбуш Т40" має розмах крил майже 5 метрів й може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об’єктів за Уралом і в російському Сибіру.
Безпілотний комплекс "Довбуш Т40" виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід виготовлення таких літальних пристроїв.
За даними Міноборони, дрони "Довбуш Т20" і "Котигорошко" цього підприємства працюють на полі бою з 2022 року, мають одні з найвищих показників ефективності.
Безпілотний літак "Довбуш Т20" свого часу став оптимальним рішенням для ведення розвідки середньої дальності, коригування артилерійського вогню в реальному часі та нанесення точкових ударів.
Нагадаємо, у Міноборони заявили, що Сили оборони ефективно використовують наявні ресурси. За даними відомства, на ураження одного російського солдата витрачалося близько 3 тисяч доларів.
Раніше командувач СБС Роберт "Мадяр" Бровді заявив, що Росія продовжує збільшувати кількість ракетних та дронових атак по Україні. Водночас українські військові нарощують удари по ворожих військових об'єктах і логістичних центрах у тилу противника.