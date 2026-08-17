У ЗСУ з'явився дрон "Довбуш Т40", що може долітати до Сибіру (фото)

Міноборони України кодифікувало вітчизняний безпілотний авіаційний комплекс "Довбуш Т40", який може долітати до Сибіру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Зазначається, що новий багатофункціональний безпілотний літак стратегічного рівня призначений для глибинної розвідки та коригування вогню, а також для нанесення високоточних ударів на значній відстані від лінії бойового зіткнення.

"Довбуш Т40" має розмах крил майже 5 метрів й може перебувати у повітрі понад добу. Дальності застосування достатньо для ураження об’єктів за Уралом і в російському Сибіру.

Безпілотний комплекс "Довбуш Т40" виготовили на українському підприємстві, яке має значний досвід виготовлення таких літальних пристроїв.

За даними Міноборони, дрони "Довбуш Т20" і "Котигорошко" цього підприємства працюють на полі бою з 2022 року, мають одні з найвищих показників ефективності.

Безпілотний літак "Довбуш Т20" свого часу став оптимальним рішенням для ведення розвідки середньої дальності, коригування артилерійського вогню в реальному часі та нанесення точкових ударів.