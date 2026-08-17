В ВСУ появился дрон "Довбуш Т40", который может долетать до Сибири (фото)

Минобороны Украины кодифицировало отечественный беспилотный авиационный комплекс "Довбуш Т40", который может долетать до Сибири.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Новый многофункциональный беспилотный самолет стратегического уровня предназначен для глубинной разведки и корректировки огня, а также для нанесения высокоточных ударов на значительном расстоянии от линии боевого столкновения.

"Довбуш Т40" имеет размах крыльев почти 5 метров и может находиться в воздухе более суток. Дальности применения достаточно для поражения объектов по Уралу и в российской Сибири.

Беспилотный комплекс "Довбуш Т40" изготовили на украинском предприятии, имеющем значительный опыт изготовления таких летательных устройств.

По данным Минобороны, дроны "Довбуш Т20" и "Котигорошко" этого предприятия работают на поле боя с 2022 года, имеют одни из самых высоких показателей эффективности.

Беспилотный самолет "Довбуш Т20" в свое время стал оптимальным решением для разведки средней дальности, корректировки артиллерийского огня в реальном времени и нанесения точечных ударов.