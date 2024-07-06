В ЗСУ з’явиться адаптивний одяг для поранених, - Міноборони

В Збройних силах України з’явиться адаптивний одяг для поранених. Відповідні вимоги до комплекту одягу затвердили в Міноборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України .

За даними Міноборони, комплект буде надаватися пораненим військовослужбовцям та дозволить швидко перевдягнути воїна в зручний одяг на стабілізаційному пункті чи госпіталі. В комплект входитиме:

майка,

шорти,

штани,

футболка,

реглан.

Весь одяг має розстібатися по боковим швам на яких будуть спеціальні текстильні застібки, які не повинні торкатися шкіри хворого та викликати подразнення.

"Це дуже важливий крок для створення комфортних умов для поранених ще на етапі стабілізаційного пункту. Наша мета, щоб кожний поранений отримував цей набір. Попереду ще велика нормотворча і випробувальна робота, але основний крок уже зроблено" - заявила заступницям міністра оборони України Наталія Калмикова.