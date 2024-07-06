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В ВСУ появится адаптивная одежда для раненых, - Минобороны

Украина, Суббота 06 июля 2024 17:47
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В ВСУ появится адаптивная одежда для раненых, - Минобороны Фото: в Украине появится адаптивная одежда для раненых (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В Вооруженных силах Украины появится адаптивная одежда для раненых. Соответствующие требования к комплекту одежды утвердили в Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

По данным Минобороны, комплект будет предоставляться раненым военнослужащим и позволит быстро переодеть воина в удобную одежду на стабилизационном пункте или госпитале. В комплект будет входить:

  • майка,
  • шорты,
  • штаны,
  • футболка,
  • реглан.

Вся одежда должна расстегиваться по боковым швам на которых будут специальные текстильные застежки, которые не должны касаться кожи больного и вызывать раздражение.

"Это очень важный шаг для создания комфортных условий для раненых еще на этапе стабилизационного пункта. Наша цель, чтобы каждый раненый получал этот набор. Впереди еще большая нормотворческая и испытательная работа, но основной шаг уже сделан", - заявила заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова.

Напомним также, что в конце декабря 2023 года в Украине сертифицировали первый бронежилет для женщин-военнослужащих. Образец был утвержден после двух этапов испытаний.

В материале РБК-Украина мы собрали все особенности женской вариации.

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