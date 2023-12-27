Міноборони сертифікувало перший бронежилет для жінок-військових (фото)

В Україні сертифікували перший бронежилет для жінок-військовослужбовців. Зразок затвердили після двох етапів випробувань.

Про це розповів головний спеціаліст Центрального управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Олександр Шарко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони України.

"Вигнута бронеплита, звужені плечі, розширений низ - такі конструктивні особливості має перший сертифікований в Україні бронежилет для жінок-військових", - зауважили в міністерстві.

За словами Шарка, зразок затвердили після двох етапів випробувань. Після першого етапу польових випробувань бронежилет допрацювали з урахуванням будови жіночого тіла.

"Оскільки у жінок плечі вужчі, а таз, навпаки, ширший, ніж у чоловіків, то військовослужбовицям було незручно працювати зі зброєю у "чоловічому" варіанті бронежилета", - розповів спеціаліст.

Фото: бронежилет - українського виробництва. Розробник - компанія"Українська броня" (t.me/ministry_of_defense_ua)

За іншими параметрами бронежилет, вага якого становить від 10,5 кілограмів залежно від розміру і комплектації, не відрізняється від затвердженого раніше загальновійськового бронежилета.

Шарко також зауважив, що "жіночий" варіант для зручності передбачає вигнуту назовні бронеплиту.

"Після сертифікації жилет став доступним для централізованої закупівлі. Міністерство оборони очікує від Генерального штабу потребу щодо придбання цих виробів. Після цього Міноборони сформує обсяги та переліки для закупівлі", - додали в міністерстві.

Закупівлею жіночих бронежилетів займатиметься "Державний оператор тилу".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні презентували перший анатомічний жіночий бронекостюм "Рута Люта".

Його розробила із сучасного технологічного бронезахисту вітчизняна компанія "Українська Броня".

В матеріалі РБК-Україна ми зібрали всі особливості жіночої варіації.

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