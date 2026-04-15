Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У ЗСУ з'явилася воєнна рада ARES: хто з відомих генералів НАТО увійшов до складу

15:06 15.04.2026 Ср
2 хв
Тепер у команді ЗСУ ексдиректор ЦРУ та топгенерали Альянсу
aimg Валерій Ульяненко
Фото: шикування військових ЗСУ (Getty Images)

При головнокомандувачі ЗСУ запрацював новий дорадчий орган - Воєнна експертна рада ARES (Allied Reform and Expert Support). До неї увійшли західні військові лідери, які допомагатимуть із розвитком війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.

Читайте також: Сирський назвав площу звільненої від росіян території України за березень

Головна мета ARES - обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку ЗСУ. Експерти підтримуватимуть трансформацію армії, підвищення її ефективності та впровадження інституційних змін у системі управління.

Серед ключових пріоритетів:

  • розвиток військової науки та освіти;
  • підвищення ефективності забезпечення потреб армії;
  • консультативно-дорадча підтримка з інших питань, що належать до повноважень головкома ЗСУ.

Очолив Воєнну експертну раду британський генерал сер Річард Ширрефф, який у 2011-2014 роках був заступником Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО.

До складу дорадчого органу також увійшли військові експерти з унікальним бойовим та управлінським досвідом:

  • Девід Петреус - генерал, ексдиректор ЦРУ США (2011-2012);
  • Манфред Нільсон - адмірал, колишній заступник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань трансформації;
  • Павел Мацко - генерал-лейтенант, ексзаступник начальника Генштабу ЗС Словаччини;
  • сер Мартін Джон Коннелл - віцеадмірал, колишній заступник начальника штабу ВМС Великої Британії;
  • Ендрю Леслі та Патрік Карпентьє - канадські генерали з досвідом командування Сухопутними військами та оперативними угрупованнями;
  • Ганс Хелсет - коммодор, представник ВМС Норвегії у структурах НАТО.

Наразі триває активна підготовка до старту роботи Воєнної експертної ради - перше офіційне засідання має відбутися вже найближчим часом.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, протягом минулого місяця втрати армії Росії перевищили 35 тисяч військовослужбовців. Значну частину окупантів було ліквідовано завдяки ефективному використанню дронів.

Зазначимо, наразі Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.

Більше по темі:
НАТОЗбройні сили УкраїниОлександр Сирський