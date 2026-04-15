У ЗСУ з'явилася воєнна рада ARES: хто з відомих генералів НАТО увійшов до складу

При головнокомандувачі ЗСУ запрацював новий дорадчий орган - Воєнна експертна рада ARES (Allied Reform and Expert Support). До неї увійшли західні військові лідери, які допомагатимуть із розвитком війська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генштабу ЗСУ.
Головна мета ARES - обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку ЗСУ. Експерти підтримуватимуть трансформацію армії, підвищення її ефективності та впровадження інституційних змін у системі управління.
Серед ключових пріоритетів:
Очолив Воєнну експертну раду британський генерал сер Річард Ширрефф, який у 2011-2014 роках був заступником Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО.
До складу дорадчого органу також увійшли військові експерти з унікальним бойовим та управлінським досвідом:
Наразі триває активна підготовка до старту роботи Воєнної експертної ради - перше офіційне засідання має відбутися вже найближчим часом.
Нагадаємо, протягом минулого місяця втрати армії Росії перевищили 35 тисяч військовослужбовців. Значну частину окупантів було ліквідовано завдяки ефективному використанню дронів.
Зазначимо, наразі Сили оборони утримують перевагу в застосуванні ударних дронів, а поточне співвідношення на фронті становить 1,3 до 1 на користь ЗСУ.