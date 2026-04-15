У ЗСУ з'явилася воєнна рада ARES: хто з відомих генералів НАТО увійшов до складу

Головна мета ARES - обмін передовим українським та міжнародним досвідом для розвитку ЗСУ. Експерти підтримуватимуть трансформацію армії, підвищення її ефективності та впровадження інституційних змін у системі управління.

Серед ключових пріоритетів:

розвиток військової науки та освіти;

підвищення ефективності забезпечення потреб армії;

консультативно-дорадча підтримка з інших питань, що належать до повноважень головкома ЗСУ.

Очолив Воєнну експертну раду британський генерал сер Річард Ширрефф, який у 2011-2014 роках був заступником Верховного головнокомандувача Об'єднаних збройних сил НАТО.

До складу дорадчого органу також увійшли військові експерти з унікальним бойовим та управлінським досвідом:

Девід Петреус - генерал, ексдиректор ЦРУ США (2011-2012);

Манфред Нільсон - адмірал, колишній заступник Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО з питань трансформації;

Павел Мацко - генерал-лейтенант, ексзаступник начальника Генштабу ЗС Словаччини;

сер Мартін Джон Коннелл - віцеадмірал, колишній заступник начальника штабу ВМС Великої Британії;

Ендрю Леслі та Патрік Карпентьє - канадські генерали з досвідом командування Сухопутними військами та оперативними угрупованнями;

Ганс Хелсет - коммодор, представник ВМС Норвегії у структурах НАТО.

Наразі триває активна підготовка до старту роботи Воєнної експертної ради - перше офіційне засідання має відбутися вже найближчим часом.