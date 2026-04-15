Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

В ВСУ появился военный совет ARES: кто из известных генералов НАТО вошел в состав

15:06 15.04.2026 Ср
2 мин
Теперь в команде ВСУ экс-директор ЦРУ и топ-генералы Альянса
aimg Валерий Ульяненко
Фото: построение военных ВСУ (Getty Images)

При главнокомандующем ВСУ заработал новый совещательный орган - Военный экспертный совет ARES (Allied Reform and Expert Support). В него вошли западные военные лидеры, которые будут помогать с развитием войска.

Главная цель ARES - обмен передовым украинским и международным опытом для развития ВСУ. Эксперты будут поддерживать трансформацию армии, повышение ее эффективности и внедрение институциональных изменений в системе управления.

Среди ключевых приоритетов:

  • развитие военной науки и образования;
  • повышение эффективности обеспечения потребностей армии;
  • консультативно-совещательная поддержка по другим вопросам, относящимся к полномочиям главкома ВСУ.

Возглавил Военный экспертный совет британский генерал сэр Ричард Ширрефф, который в 2011-2014 годах был заместителем Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО.

В состав совещательного органа также вошли военные эксперты с уникальным боевым и управленческим опытом:

  • Дэвид Петреус - генерал, экс-директор ЦРУ США (2011-2012);
  • Манфред Нильсон - адмирал, бывший заместитель Верховного главнокомандующего ОВС НАТО по вопросам трансформации;
  • Павел Мацко - генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВС Словакии;
  • сэр Мартин Джон Коннелл - вице-адмирал, бывший заместитель начальника штаба ВМС Великобритании;
  • Эндрю Лесли и Патрик Карпентье - канадские генералы с опытом командования Сухопутными войсками и оперативными группировками;
  • Ганс Хелсет - коммодор, представитель ВМС Норвегии в структурах НАТО.

Сейчас идет активная подготовка к старту работы Военного экспертного совета - первое официальное заседание должно состояться уже в ближайшее время.

Ситуация на фронте

Напомним, в течение прошлого месяца потери армии России превысили 35 тысяч военнослужащих. Значительная часть оккупантов была ликвидирована благодаря эффективному использованию дронов.

Отметим, сейчас Силы обороны удерживают преимущество в применении ударных дронов, а текущее соотношение на фронте составляет 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

