В ВСУ появился военный совет ARES: кто из известных генералов НАТО вошел в состав

Главная цель ARES - обмен передовым украинским и международным опытом для развития ВСУ. Эксперты будут поддерживать трансформацию армии, повышение ее эффективности и внедрение институциональных изменений в системе управления.

Среди ключевых приоритетов:

развитие военной науки и образования;

повышение эффективности обеспечения потребностей армии;

консультативно-совещательная поддержка по другим вопросам, относящимся к полномочиям главкома ВСУ.

Возглавил Военный экспертный совет британский генерал сэр Ричард Ширрефф, который в 2011-2014 годах был заместителем Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО.

В состав совещательного органа также вошли военные эксперты с уникальным боевым и управленческим опытом:

Дэвид Петреус - генерал, экс-директор ЦРУ США (2011-2012);

Манфред Нильсон - адмирал, бывший заместитель Верховного главнокомандующего ОВС НАТО по вопросам трансформации;

Павел Мацко - генерал-лейтенант, экс-заместитель начальника Генштаба ВС Словакии;

сэр Мартин Джон Коннелл - вице-адмирал, бывший заместитель начальника штаба ВМС Великобритании;

Эндрю Лесли и Патрик Карпентье - канадские генералы с опытом командования Сухопутными войсками и оперативными группировками;

Ганс Хелсет - коммодор, представитель ВМС Норвегии в структурах НАТО.

Сейчас идет активная подготовка к старту работы Военного экспертного совета - первое официальное заседание должно состояться уже в ближайшее время.