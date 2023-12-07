ЗСУ йдуть у глуху оборону? Що означає новий наказ Зеленського про фортифікації

Нові фортифікації не означають, що українська армія перейде в глуху оборону і перестане наступати. До того ж, вони потрібні, щоб знизити втрати українських сил та максимально стримувати ворога.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна Штурми росіян на Донбасі та маневри ЗСУ під Херсоном. Що відбувається на фронті на початку зими .

"Оборона все одно буде активною. Але взимку краще тримати її у облаштованих місцях, де можна не тільки сховатися від уламків, але хоча би погрітися біля буржуйки. Слова президента були не про глуху оборону. В одному з інтерв'ю Зеленський заявив про нову фазу, про війну в зимовий період. Ми розуміємо, що, можливо, не на півночі, але точно на сході ворог буде вести атакуючі дії", - каже військовий експерт Олексій Гетьман.

За його словами, фортифікації потрібні, щоб знизити втрати з нашого боку і максимально стримувати ворога.

"Перехід до оборони на якихось ділянках - це звичайна військова практика", - підсумував він.

Білорусь ніхто не відміняв

Крім того, як пояснює координатор групи "Інформаційний спротив" Костянтин Машовець, Білорусь залишається союзником Росії, надаючи свою територію агресору, тож інженерні споруди польового типу треба міняти на капітальні.

"Ніхто не скаже, що буде далі, але з точки зору військового мистецтва мати підготовлені лінії краще, ніж не мати. Як при обороні, так і при наступі. До речі, вони багато в чому спрощують підготовку та організацію наступальних дій, дозволяючи обладнати райони зосередження та розгортання військ", – наголосив він.

Рішення про фортифікації

Наприкінці листопада президент Володимир Зеленський приїхав до Херсона на нараду з військовими. Зокрема, було обговорено питання фортифікацій, і прийнято рішення прискорити будівництво укріплень. Причому одразу на всіх напрямках.

"Звичайно, це насамперед Авдіївський, Мар'їнський та інші напрямки в Донецькій області - максимум уваги. Харківщина - це Куп'янський напрямок, також оборонна лінія Куп'янськ - Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь - Херсонська область", - зазначив тоді Володимир Зеленський.

Кошти на будівництво вже виділяють. У листопаді стало відомо про роботи на 170 об'єктах у Дніпропетровській області, а днями Кабінет міністрів виділив понад 31 млн гривень на фортифікації в Запорізькій області.