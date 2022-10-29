ЗСУ взяли важливу залізницю під вогневий контроль, - Арестович

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".

Зокрема, саме цим пояснює те, що противник намагається перейти у наступі на Вугледарському напрямі (Донецька область).

"Незважаючи на бравурні заяви про Кримський міст, там великі проблеми з пропуском важких залізничних складів, здатних провозити озброєння та техніку. І навіть великовантажних автомобілів. Залізниця йде трохи на північ від Маріуполя, умовно кажучи, Іловайськ-Волноваха-Токмак. Вона постачає усе південне угруповання - запорізьку та херсонську. Вся ця залізниця знаходиться під вогневим контролем Збройних сил. Щоправда, дальніми, типу HIMARS та далекобійної артилерії. Вже під нашим контролем", - зазначив він.

Арестович наголосив, що два тижні тому був удар по залізниці в Іловайську, яку "добре прорідили".