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ЗСУ обстріляли важливі об'єкти росіян і завдали успішних авіаударів, - Генштаб

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Україна, Субота 29 жовтня 2022 18:40
ЗСУ обстріляли важливі об'єкти росіян і завдали успішних авіаударів, - Генштаб Ілюстративне фото: ЗСУ обстріляли важливі об'єкти росіян і завдали успішних авіаударів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники у суботу, 29 жовтня, атакували позиції росіян. Зокрема, було обстріляно важливі військові об'єкти та завдано авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними українського військового командування, з початку доби українська авіація 17 разів ударила по позиціях окупантів. 11 з них - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводним опорними пунктам, а також 3 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії за цю добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів", - додають у Генштабі.

При цьому росіяни продовжують намагатися проводити наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Ситуація на окремих напрямках:

  • на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін;
  • на Сіверському напрямку росіяни вели обстріли в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;
  • на Слобожанському напрямку ворог за допомогою артилерії атакував біля населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках обстріли окупантів були зафіксовані біля Кислівки, Табаївки, Берестового, Невського, Ольгівки, Новоєгорівки та Ямполівки;
  • на Бахмутському напрямку противник проводив обстріли біля населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;
  • на Авдіївському напрямку вогневе ураження росіян було помічене біля Авдіївки, Невельського, Веселого, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Первомайського та Опитного;
  • на Новопавлівському та Запорізькому - окупанти активних наступальних дій не вели;
  • на Південнобузькому напрямку від вогню росіян постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Всього райони понад 15 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів. Було зафіксовано 5 ракетних та 7 авіаційних ударів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни скаржаться на дефіцит боєприпасів на Херсонському напрямку.

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