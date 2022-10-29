ЗСУ обстріляли важливі об'єкти росіян і завдали успішних авіаударів, - Генштаб

Українські захисники у суботу, 29 жовтня, атакували позиції росіян. Зокрема, було обстріляно важливі військові об'єкти та завдано авіаударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

За даними українського військового командування, з початку доби українська авіація 17 разів ударила по позиціях окупантів. 11 з них - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводним опорними пунктам, а також 3 - по позиціях комплексів протиповітряної оборони противника.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії за цю добу уразили 4 райони зосередження озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів, зенітну ракетну установку та 6 інших важливих військових об'єктів окупантів", - додають у Генштабі.

При цьому росіяни продовжують намагатися проводити наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках.

Ситуація на окремих напрямках:

на Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін;

на Сіверському напрямку росіяни вели обстріли в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;

на Слобожанському напрямку ворог за допомогою артилерії атакував біля населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

на Куп’янському та Лиманському напрямках обстріли окупантів були зафіксовані біля Кислівки, Табаївки, Берестового, Невського, Ольгівки, Новоєгорівки та Ямполівки;

на Бахмутському напрямку противник проводив обстріли біля населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;

на Авдіївському напрямку вогневе ураження росіян було помічене біля Авдіївки, Невельського, Веселого, Водяного, Мар’їнки, Новомихайлівки, Первомайського та Опитного;

на Новопавлівському та Запорізькому - окупанти активних наступальних дій не вели;

на Південнобузькому напрямку від вогню росіян постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.

Всього райони понад 15 населених пунктів зазнали ворожих обстрілів. Було зафіксовано 5 ракетних та 7 авіаційних ударів.