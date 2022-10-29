RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

ВСУ взяли важную железную дорогу под огневой контроль, - Арестович

Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль важную железную дорогу, по которой осуществляется снабжение российской южной группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

В частности, именно этим объясняет то, что противник пытается перейти в наступлении на Угледарском направлении (Донецкая область).

"Несмотря на бравурные заявления о Крымском мосте, там большие проблемы с пропуском тяжелых железнодорожных составов, способных провозить вооружение и технику. И даже большегрузных автомобилей. Железная дорога идет чуть севернее Мариуполя, условно говоря, Иловайск-Волноваха-Токмак. Она снабжает всю южную группировку - запорожскую и херсонскую. Вся эта железка находится под огневым контролем Вооруженных сил. Правда, дальними, типа HIMARS и дальнобойной артиллерии. Уже под нашим контролем", - отметил он.

Арестович подчеркнул, что две недели назад был удар по железной дороге в Иловайске, которую "хорошо проредили".

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, сегодня украинские силы атаковали важные объекты противника и нанесли несколько авиаударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныАлексей АрестовичВойна России против Украины