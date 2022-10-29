ВСУ взяли важную железную дорогу под огневой контроль, - Арестович

Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль важную железную дорогу, по которой осуществляется снабжение российской южной группировки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".
В частности, именно этим объясняет то, что противник пытается перейти в наступлении на Угледарском направлении (Донецкая область).
"Несмотря на бравурные заявления о Крымском мосте, там большие проблемы с пропуском тяжелых железнодорожных составов, способных провозить вооружение и технику. И даже большегрузных автомобилей. Железная дорога идет чуть севернее Мариуполя, условно говоря, Иловайск-Волноваха-Токмак. Она снабжает всю южную группировку - запорожскую и херсонскую. Вся эта железка находится под огневым контролем Вооруженных сил. Правда, дальними, типа HIMARS и дальнобойной артиллерии. Уже под нашим контролем", - отметил он.
Арестович подчеркнул, что две недели назад был удар по железной дороге в Иловайске, которую "хорошо проредили".
Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, сегодня украинские силы атаковали важные объекты противника и нанесли несколько авиаударов.
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