ЗСУ взяли важливу залізницю під вогневий контроль, - Арестович
Збройні сили України взяли під вогневий контроль важливу залізницю, якою здійснюється постачання російського південного угруповання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Офісу президента Олексія Арестовича в ефірі "Фейгін LIVE".
Зокрема, саме цим пояснює те, що противник намагається перейти у наступі на Вугледарському напрямі (Донецька область).
"Незважаючи на бравурні заяви про Кримський міст, там великі проблеми з пропуском важких залізничних складів, здатних провозити озброєння та техніку. І навіть великовантажних автомобілів. Залізниця йде трохи на північ від Маріуполя, умовно кажучи, Іловайськ-Волноваха-Токмак. Вона постачає усе південне угруповання - запорізьку та херсонську. Вся ця залізниця знаходиться під вогневим контролем Збройних сил. Щоправда, дальніми, типу HIMARS та далекобійної артилерії. Вже під нашим контролем", - зазначив він.
Арестович наголосив, що два тижні тому був удар по залізниці в Іловайську, яку "добре прорідили".
Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, сьогодні українські сили атакували важливі об'єкти супротивника та завдали кілька авіаударів.
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