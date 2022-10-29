ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ взяли важную железную дорогу под огневой контроль, - Арестович

Новина українською →
Киев, Суббота 29 октября 2022 22:29
ВСУ взяли важную железную дорогу под огневой контроль, - Арестович Фото: советник Офиса президента Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Вооруженные силы Украины взяли под огневой контроль важную железную дорогу, по которой осуществляется снабжение российской южной группировки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Офиса президента Алексея Арестовича в эфире "Фейгин LIVE".

В частности, именно этим объясняет то, что противник пытается перейти в наступлении на Угледарском направлении (Донецкая область).

"Несмотря на бравурные заявления о Крымском мосте, там большие проблемы с пропуском тяжелых железнодорожных составов, способных провозить вооружение и технику. И даже большегрузных автомобилей. Железная дорога идет чуть севернее Мариуполя, условно говоря, Иловайск-Волноваха-Токмак. Она снабжает всю южную группировку - запорожскую и херсонскую. Вся эта железка находится под огневым контролем Вооруженных сил. Правда, дальними, типа HIMARS и дальнобойной артиллерии. Уже под нашим контролем", - отметил он.

Арестович подчеркнул, что две недели назад был удар по железной дороге в Иловайске, которую "хорошо проредили".

Напомним, по данным Генерального штаба ВСУ, сегодня украинские силы атаковали важные объекты противника и нанесли несколько авиаударов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Алексей Арестович Война России против Украины
NEWS
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
Россия заявила о выходе из зерновой сделки: что известно на данный момент
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год