ЗСУ взяли в полон росіян, які воювали в Сирії. Залужний показав відео

"Відстань між позиціями у нас 100−200 метрів. Між самими позиціями є ярок - "мертва зона". Вони зі своїх позицій сповзли в ярок і зробили ривок, заскочили в наші траншеї. Скільки точно там противника загинуло, я вам не скажу. Знаю, що семеро осіб нам вдалося взяти в полон", - розповів командир батальйону 24 ОМБр "Ірис".

За його словами, російські військові казали, що вони нічого не знають, що їх прийшли і "взяли вчителі", що вони мобілізовані.

"А виявилося, що один з них є майором, ще один прапорщик, три чи чотири сержанти, решта солдати. Потім з’ясувалося, що вони "проходили службу", вірніше здійснювали свої терористичні акти у Сирії", - додав військовий.