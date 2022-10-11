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СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер": як проходила операція (відео)

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Харків, Вівторок 11 жовтня 2022 11:10
СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер": як проходила операція (відео) Фото: СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер" (facebook.com/ssu.mariupol)
Автор: Руслан Гаращенко

У Харківській області український спецназ ліквідував диверсантів ПВК "Вагнер". Один окупант поранений, ще четверо взято в полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

Операцію із захоплення диверсантів проводили спецназівці ЦСО "А", а також співробітники управління СБУ у Харківській області.

"У ворога: один – 200-й, ще чотирьох – захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який уже передає СБУ важливу розвідінформацію, у тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців", - розповіли у відомстві.

Нагадаємо, раніше в Києві ліквідували злочинне угруповання, яким керував нардеп-зрадник Ілля Ківа. Учасники банди розхитували ситуацію в країні, а після початку війни організували наркобізнес.

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