СБУ ліквідувала дві групи диверсантів ПВК "Вагнер": як проходила операція (відео)
У Харківській області український спецназ ліквідував диверсантів ПВК "Вагнер". Один окупант поранений, ще четверо взято в полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.
Операцію із захоплення диверсантів проводили спецназівці ЦСО "А", а також співробітники управління СБУ у Харківській області.
"У ворога: один – 200-й, ще чотирьох – захоплено в полон. Серед них командир ДРГ, який уже передає СБУ важливу розвідінформацію, у тому числі - про влаштовані окупантами катівні українців", - розповіли у відомстві.
Нагадаємо, раніше в Києві ліквідували злочинне угруповання, яким керував нардеп-зрадник Ілля Ківа. Учасники банди розхитували ситуацію в країні, а після початку війни організували наркобізнес.
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