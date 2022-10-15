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ВСУ взяли в плен россиян, воевавших в Сирии. Залужный показал видео

Фото: ВСУ взяли в плен россиян, воевавших в Сирии (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские военные взяли в плен 7 российских оккупантов, воевавших в Сирии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

"Расстояние между позициями у нас 100-200 метров. Между самими позициями есть овраг - "мертвая зона". Они со своих позиций сползли в ярок и сделали рывок, заскочили в наши траншеи. Сколько точно там противника погибло, я вам не скажу. Знаю, что семеро человек нам удалось взять в плен", - рассказал командир батальона 24 ОМБр "Ирис".

По его словам, российские военные говорили, что они ничего не знают, что их пришли и "взяли учителя", что они мобилизованы.

"А оказалось, что один из них является майором, еще один прапорщик, три или четыре сержанта, остальные солдаты. Затем выяснилось, что они "проходили службу", вернее совершали свои террористические акты в Сирии", - добавил военный.

Как сообщалось, в Харьковской области украинский спецназ ликвидировал диверсантов ЧВК "Вагнер". Один оккупант ранен, еще четверо взяты в плен.

Напомним, за минувшие сутки ВСУ ликвидировали еще 400 оккупантов и два вертолета. Общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 64 700 военных.

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