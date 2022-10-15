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ЗСУ взяли в полон росіян, які воювали в Сирії. Залужний показав відео

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Україна, Субота 15 жовтня 2022 11:30
ЗСУ взяли в полон росіян, які воювали в Сирії. Залужний показав відео Фото: ЗСУ взяли в полон росіян, які воювали в Сирії (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові взяли в полон 7 російських окупантів, які воювали в Сирії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

"Відстань між позиціями у нас 100−200 метрів. Між самими позиціями є ярок - "мертва зона". Вони зі своїх позицій сповзли в ярок і зробили ривок, заскочили в наші траншеї. Скільки точно там противника загинуло, я вам не скажу. Знаю, що семеро осіб нам вдалося взяти в полон", - розповів командир батальйону 24 ОМБр "Ірис".

За його словами, російські військові казали, що вони нічого не знають, що їх прийшли і "взяли вчителі", що вони мобілізовані.

"А виявилося, що один з них є майором, ще один прапорщик, три чи чотири сержанти, решта солдати. Потім з’ясувалося, що вони "проходили службу", вірніше здійснювали свої терористичні акти у Сирії", - додав військовий.

Як повідомлялось, у Харківській області український спецназ ліквідував диверсантів ПВК "Вагнер". Один окупант поранений, ще четверо взято в полон.

Нагадаємо, за минулу добу ЗСУ ліквідували ще 400 окупантів і два гелікоптери. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 64700 військових.

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