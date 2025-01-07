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ЗСУ взяли в полон понад 100 військових РФ із Криму, - представництво президента

Фото: ЗСУ взяли в полон понад 100 військових РФ із Криму (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В український полон потрапив щонайменше 101 російський військовий з тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу представництва президента України в АР Крим.

"Підтверджено взяття в полон щонайменше 101 військовослужбовця РФ з окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, більшість з них, ймовірно, є громадянами України.

Також у представництві президента розповіли, що на війні загинули щонайменше 1657 солдати російської армії з підрозділів, дислокованих в окупованому Криму. 1107 із них, ймовірно, були громадянами України.

Однак кількість загиблих може бути більшою, оскільки Росія приховує реальні втрати.

Обміни полоненими

Нагадаємо, вчора уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що є попередня домовленість з Росією, що обміни полоненими у 2025 році мають стати систематичними. Пріоритет - повернення тяжкохворих і тяжкопоранених.

Загалом за 2024 рік Україна провела 11 обмінів та звільнила 1358 громадян з полону РФ.

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