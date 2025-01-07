ЗСУ взяли в полон понад 100 військових РФ із Криму, - представництво президента

"Підтверджено взяття в полон щонайменше 101 військовослужбовця РФ з окупованого Криму", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, більшість з них, ймовірно, є громадянами України.

Також у представництві президента розповіли, що на війні загинули щонайменше 1657 солдати російської армії з підрозділів, дислокованих в окупованому Криму. 1107 із них, ймовірно, були громадянами України.

Однак кількість загиблих може бути більшою, оскільки Росія приховує реальні втрати.