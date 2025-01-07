ВСУ взяли в плен более 100 военных РФ из Крыма, - представительство президента

В украинский плен попал по меньшей мере 101 российский военный из временно оккупированного Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу представительства президента Украины в АР Крым.
"Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 101 военнослужащего РФ из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.
Отмечается, большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины.
Также в представительстве президента рассказали, что на войне погибли по меньшей мере 1657 солдат российской армии из подразделений, дислоцированных в оккупированном Крыму. 1107 из них, вероятно, были гражданами Украины.
Однако количество погибших может быть больше, поскольку Россия скрывает реальные потери.
Напомним, вчера уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что есть предварительная договоренность с Россией, что обмены пленными в 2025 году должны стать систематическими. Приоритет - возвращение тяжелобольных и тяжелораненых.
Всего за 2024 год Украина провела 11 обменов и освободила 1358 граждан из плена РФ.
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