ВСУ взяли в плен более 100 военных РФ из Крыма, - представительство президента

"Подтверждено взятие в плен по меньшей мере 101 военнослужащего РФ из оккупированного Крыма", - говорится в сообщении.

Отмечается, большинство из них, вероятно, являются гражданами Украины.

Также в представительстве президента рассказали, что на войне погибли по меньшей мере 1657 солдат российской армии из подразделений, дислоцированных в оккупированном Крыму. 1107 из них, вероятно, были гражданами Украины.

Однако количество погибших может быть больше, поскольку Россия скрывает реальные потери.