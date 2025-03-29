ЗСУ взяли у полон п'ятьох російських військових у Курській області
ЗСУ взяли в полон п’ять російських військових на території Курської області. Полоненим була надана медична допомога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська ЗС України.
Нещодавно п'ятеро військовослужбовців армії Росії були взяті в полон підрозділами Десантно-штурмових військ України спільно із суміжними силами на території Курщини. Це стало черговим поповненням обмінного фонду.
Військові були обмануті, коли підписали контракти, сподіваючись "воювати з нацистами й найманцями", але виявилися на передовій в Україні.
У своїх підрозділах на території Росії їм довелося зіткнутися з жорстоким ставленням: тортури, негуманне поводження та навіть розстріли за відмову брати участь у “м’ясних штурмах” - так російські командири намагалися примусити їх до виконання злочинних наказів.
Після того, як вони потрапили в полон, українські військові надали полоненим своєчасну медичну та психологічну допомогу.
Поповнення обмінного фонду
Українські військові під час операцій на фронті продовжують брати в полон російських солдатів. Це дозволяє поповнювати обмінний фонд для повернення наших захисників додому.
Нагадаємо, що затримання п’яти російських військових під час спецоперації на передовій.
Також на Курському напрямку українські десантники успішно взяли в полон групу військових армії РФ.
А інша операція з поповнення обмінного фонду була проведена під Покровськом, де полонили дев'ятьох російських військових.
Також у Харківській області бійці Збройних сил України за допомогою шоколадки захопили у полон російського солдата.
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