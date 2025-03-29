ЗСУ взяли у полон п'ятьох російських військових у Курській області

ЗСУ взяли в полон п’ять російських військових на території Курської області. Полоненим була надана медична допомога.

Нещодавно п'ятеро військовослужбовців армії Росії були взяті в полон підрозділами Десантно-штурмових військ України спільно із суміжними силами на території Курщини. Це стало черговим поповненням обмінного фонду.

Військові були обмануті, коли підписали контракти, сподіваючись "воювати з нацистами й найманцями", але виявилися на передовій в Україні.

У своїх підрозділах на території Росії їм довелося зіткнутися з жорстоким ставленням: тортури, негуманне поводження та навіть розстріли за відмову брати участь у “м’ясних штурмах” - так російські командири намагалися примусити їх до виконання злочинних наказів.

Після того, як вони потрапили в полон, українські військові надали полоненим своєчасну медичну та психологічну допомогу.