ЗСУ взяли в полон командира ворожого добровольчого батальйону "Алга" (відео)

Зазначається, що це вдалося здійснити внаслідок унікальної операції на Бахмутському напрямку.

"Тепер він - один з представників обмінного фонду серед старшого офіцерського складу окупантів", - йдеться у повідомленні.

Ворожий майор сказав бійцям ЗСУ, що окупанти зазнали значних втрат на цьому напрямі.

Полонені росіяни

Раніше у ГУР розповідали, що завдяки успішним діям ЗСУ щодня в український полон потрапляють десятки російських солдатів та офіцерів.

До того ж, після того, як російський пілот перегнав до України вертоліт Мі-8, кількість росіян, які хочуть здатися в полон, зросла на 70%.

Також нагадаємо, що нещодавно українська розвідка провела спецоперацію "Бариня", в ході якої завербували російського кадрового військового. Він вивів ще 11 загарбників, які теж захотіли здатися у полон.