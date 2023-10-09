ВСУ взяли в плен командира вражеского добровольческого батальона "Алга" (видео)

Силы обороны Украины взяли в плен командира российского добровольческого батальона "Алга" на Бахмутском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 3 отдельную штурмовую бригаду ВСУ.
Отмечается, что это удалось осуществить в результате уникальной операции на Бахмутском направлении.
"Теперь он - один из представителей обменного фонда среди старшего офицерского состава оккупантов", - говорится в сообщении.
Вражеский майор сказал бойцам ВСУ, что оккупанты понесли значительные потери на этом направлении.
Ранее в ГУР рассказывали, что благодаря успешным действиям ВСУ каждый день в украинский плен попадают десятки российских солдат и офицеров.
К тому же, после того, как российский пилот перегнал в Украину вертолет Ми-8, количество россиян, желающих сдаться в плен, выросло на 70%.
Также напомним, что недавно украинская разведка провела спецоперацию "Барыня", в ходе которой завербовали российского кадрового военного. Он вывел еще 11 захватчиков, тоже захотевших сдаться в плен.
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