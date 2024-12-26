UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни

ЗСУ взяли в полон громадянина Єгипту під час штурму РФ на Торецькому напрямку (відео)

Фото: громадянин Єгипту здався в полон ЗСУ на Торецькому напрямку (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові полонили громадянина Єгипту. Він штурмував позиції ЗСУ у складі окупантів на Торецькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram 28-ї ОМБР ім. Лицарів Зимового Походу.

Так, ко

Ситуація та тактика окупантів на Торецькому напрямку

За добу, 25 грудня, на Торецькому напрямку ЗСУ відбили 13 атак окупантів неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Як зазначають військові, щоденні штурми росіян на Торецькому напрямку дедалі більше нагадують бої з "вагнерівцями". Не зумівши прорватися малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 загарбників.

Зазначимо, що це не перший іноземець з Єгипту, який потрапив в полон ЗСУ. На початку жовтня ЗСУ взяли в полон громадянина Єгипту, який також приєднався до російських окупаційних сил. За словами полоненого, він підписав контракт з армію РФ, бо закінчувалися терміни його візи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили УкраїниДонецька областьТорецькВійна в Україні