ЗСУ взяли в полон громадянина Єгипту під час штурму РФ на Торецькому напрямку (відео)

Ситуація та тактика окупантів на Торецькому напрямку

За добу, 25 грудня, на Торецькому напрямку ЗСУ відбили 13 атак окупантів неподалік Торецька, Диліївки та Щербинівки.

Як зазначають військові, щоденні штурми росіян на Торецькому напрямку дедалі більше нагадують бої з "вагнерівцями". Не зумівши прорватися малими групами, ворог почав збільшувати кількість штурмовиків до 20 загарбників.

Зазначимо, що це не перший іноземець з Єгипту, який потрапив в полон ЗСУ. На початку жовтня ЗСУ взяли в полон громадянина Єгипту, який також приєднався до російських окупаційних сил. За словами полоненого, він підписав контракт з армію РФ, бо закінчувалися терміни його візи.

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