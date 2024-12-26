Ситуация и тактика оккупантов на Торецком направлении

За сутки, 25 декабря, на Торецком направлении ВСУ отбили 13 атак оккупантов неподалеку Торецка, Дилиевки и Щербиновки.

Как отмечают военные, ежедневные штурмы россиян на Торецком направлении все больше напоминают бои с "вагнеровцами". Не сумев прорваться малыми группами, враг начал увеличивать количество штурмовиков до 20 захватчиков.

Отметим, что это не первый иностранец из Египта, который попал в плен ВСУ. В начале октября ВСУ взяли в плен гражданина Египта, который также присоединился к российским оккупационным силам. По словам пленного, он подписал контракт с армией РФ, потому что заканчивались сроки его визы.

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