За добу 217 боїв, найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку, - Генштаб

Протягом минулої доби, 25 грудня, на фронті відбулось 217 бойових зіткнень. Найбільше ворог атакував на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

"За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили пункт управління та пункт управління БпЛА противника", - пише Генштаб ЗСУ.

Ситуація на напрямках

На Харківському напрямку росіяни три рази атакували в районі Вовчанська.

На Куп'янському напрямку відбулось сім атак ворога неподалік Дворічної, Піщаного, Колісниківки та Лозової. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 26 разів поблизу Новоєгорівки, Копанок, Зеленого Гаю, Макіївки, Тернів, Ямполівки, Серебрянського лісу та в напрямку Дружелюбівки.

На Сіверському напрямку відбито дві атаки в районі Білогорівки.

На Краматорському напрямку росіяни 11 разів атакували у районах населених пунктів Ступочки, Часів Яр та Біла Гора.

На Торецькому напрямку відбито 13 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

На Покровському напрямку відбито 57 атак ворога у бік населених пунктів Зелене Поле, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Покровськ й не тільки.

На Курахівському напрямку ворог атакував 31 раз. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Петропавлівка, Слов’янка, Ясенове, Курахове, Андріївка та Дачне.

На Времівському напрямку росіяни здійснили 35 штурмів в районах Костянтинопольського, Янтарного, Костянтинополя, Розливу, Великої Новосілки, Новосілки, Благодатного та Времівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборону.

На Оріхівському напрямку відбито дві атаки в районі населеного пункту Новоданилівка.

На Придніпровському напрямку ворог атакував тричі.

У Курській області Сили оборони відбили 26 штурмових дій загарбників, одне боєзіткнення ще не завершене.

Втрати Росії у війні

Протягом минулої доби втрати Росії склали 1540 одиниць живої сили. Також Сили оборони знищили: