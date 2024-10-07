"Ми – м'ясо". Громадянин Єгипту потрапив у полон ЗСУ та розповів, як став окупантом

Українська армія взяла в полон громадянина Єгипту, який приєднався до російських окупаційних сил. За словами полоненого, він підписав контракт з армію РФ, бо закінчувалися терміни його візи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сюжет "Донбас Реалії".

"Води немає, нічого немає". Де і як взяли в полон єгиптянина

Курахівський напрям на південь від Покровська - місце, де РФ проводить піхотні штурми і атакує танками та БМП. Також на цьому напрямку українські захисники часто помічають найманців з інших країн.

"Зараз там є єгиптяни. Останній раз брали в полон їх. І були ще якісь африканці, не знаю з якої країни. Ми спровокували, щоб він (єгиптянин - ред.) здався в полон", - розповів один з українських військових.

Військовий додав, що іноземні найманці, які воюють за окупантів, такі налякані, що часто"бояться більше своїх командирів, ніж померти". У них використовуються дуже жорсткі елементи примусу.

Виданню вдалося поспілкуватися з одним із полонених. 25-річний громадянин Єгипту потрапив у полон в районі села Перемога, яке знаходиться неподалік від Мар'їнки.

Полонений каже, що їхньою задачею було добратися до певної точки, закріпитися там і сидіти. Просидівши дві доби під обстрілами, група врешті вирішила здатися.

"Немає зв'язку, води немає, нічого немає. Тому ми здалися. Сказали: пацани, ми здаємося. А на той бік ніхто не відповідає. Український пацан сказав: "Побачите дрон, за ним ідіть". І ми так зробили все", – розповів іноземний найманець.

Вихід окупантів за українським дроном на відео зняли військові 33-ї бригади. Двоє російських військових на цій дорозі загинули. Вони були обстріляні російською артилерією.

Фото: Військові 33 бригади зняли на відео з дрону, як вороги здаються в полон (скріншот з відео Донбас Реалії)

Ким виявився найманець окупантів і як він пішов вбивати українців

Полонений виявився випускником лінгвістичного факультету в РФ – там він вивчав англійську і російську мови. Підписав контракт з окупаційними військами 3 березня цього року.

"Я громадянин Єгипту. Цього року підписав контракт. Тому що у мене закінчувався термін візи. Третій курс закінчив, залишився лише останній. Почитав в інтернеті, що за законом якщо ти не громадянин Росії, вони не можуть відправити тебе на СВО", – каже він.

Але виявилося, що його якраз і вирішили кинути на фронт.

Єгиптянин запевняв, що відмовлявся їхати воювати в Україну. І у нього нібито вже було готове громадянство РФ, яке йому зробили без його відома. Каже, що був "в шоці, бо навіть документів на нього не подавав в МВС". Документи нібито подали замість нього, щоб мати можливість відправити його на війну проти українців.

Найманецьзгадує, як росіяни посадили його в кімнату, яка виглядала як тюрма, щоб він не втік. Потім посадили в КАМАЗ і повезли на полігон, а тоді у складі штурмової групи відправили на штурм на Курахівський напрямок. Умови перебування там, каже він, були жахливими.

"Чесне слово, ми – м'ясо. Якщо не хочеш поїхати на завдання, то вони можуть стріляти, в яму тебе посадять. У ямі закривають, ти нічого не бачиш. Я знаю людину – три тижні в ямі сидів", – каже він.

Фото: Полонений запевняє, що йому зробили громадянство РФ без його відома, щоб кинути його на війну вбивати українців (скріншот з відео Донбас Реалії)

Росія кидає іноземних найманців на штурми

Як відомо, Росія залучає найманців для ведення війни проти України і часто кидає їх на штурми. За останніми даними від Центру національного спротиву, на тимчасово окупованих територіях місцеві жителі помічають прибуття нових груп найманців, яких привозить Кремль. Зокрема, серед них бойовики з Куби та Непалу.

Ще на початку цього року Індія звернулася до Росії з проханням про дострокове повернення своїх громадян, які працюють у складі російської армії на допоміжних посадах.

За словами Петра Яценка, представника Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Росія відчуває нестачу власного мобілізаційного ресурсу, тому дедалі активніше залучає іноземців для участі у війні. Серед полонених українською стороною є громадяни Куби, Непалу, африканських і латиноамериканських країн.