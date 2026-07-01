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Такого ще не було. Україна готується сама купувати PAC-3 до Patriot

15:13 01.07.2026 Ср
2 хв
Робота щодо забезпечення української ППО ведеться за двома напрямками
aimg Валерій Ульяненко
Такого ще не було. Україна готується сама купувати PAC-3 до Patriot Фото: Михайло Федоров (Віталій Носач, РБК-Україна)
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Україна працює над прямими контрактами для закупівлі антибалістичних ракет, яких до цього ще не було. Крім того, триває робота над створенням власного аналога.

Про це заявив міністр оборони Михайло Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зараз ми працюємо над тим, щоб законтрактувати напряму закупівлю PАC-3, чого до цього ніколи не було. І я впевнений: нам вдасться це зробити в найближчий час", - розповів він.

Федоров зауважив, що Києву продовжують надходити ракети від американських партнерів, проте їх недостатньо для повного забезпечення української ППО.

Водночас міністр підкреслив, що Україна має "конкретний план, як залучати додаткові ракети і боротися за кожну ракету", а також "деякі неочевидні рішення".

Він повідомив, що завдяки Німеччині укладено великий контракт на сотні ракет PAC-2 GEM-T (Guidance Enhanced Missile-Tactical), а також антибалістичні PAC-3. Їх постачання стартує з наступного року.

Озброєння у борг

"Ми хочемо зараз вже взяти у деяких країн, так сказати, в борг ці ракети, для того, щоб потім повернути", - зазначив Федоров.

Він розповів, що раніше європейські партнери передали кілька десятків ракет, які допомогли відбити атаки у лютому-березні. При цьому Україна планує отримувати більше ракет завдяки прямим контрактам.

За словами міністра обороги, для забезпечення протиповітряної оборони розроблено конкретний план. Робота ведеться за двома напрямками:

  • максимальний збір та закупівля ракет PAC-2 і PAC-3 з іноземних складів;
  • створення власної антибалістичної ракети.

Федоров зауважив, що конкретні цифри та деталі розробки не розголошуються, щоб не давати ворогу додаткової інформації. При цьому він наголосив, що до цього процесу максимально залучений президент України.

Нагадаємо, нещодавно у ПС ЗСУ повідомили про критичний дефіцит ракет для комплексів Patriot, NASAMS та IRIS-T. В окремих підрозділах запаси боєприпасів майже вичерпані.

Водночас Зеленський зазначив, що Київ досяг політичної домовленості щодо придбання додаткових систем Patriot, але її реалізація затримується через необхідність врегулювання фінансових, юридичних і технічних питань.

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