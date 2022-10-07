ЗСУ вже деокупували понад 2400 квадратних кілометрів Херсонської області

"Від початку війни Збройні сили України деокупували понад 2 400 квадратних кілометрів", - йдеться у заяві.

За словами Тимошенко, в Херсонському районі деокуповано 6 населених пунктів, в Бериславському районі деокупований 61 населений пункт.

"В Бериславському районі вже проведено стабілізаційні заходи в 19 населених пунктах, також проводиться евакуація населення", - заявив Тимошенка.

У селах Воронцовка та Високопілля вже відновлюють роботи трансформаторів. В селах Золота Балка та Гаврилівка проведено роботи з відновлення мобільного покриття. На черзі Новоолександрівка та Давидів Брід.

В Архангельському, Осокорівці та Високопіллю частина критичної інфраструктури не підлягає відновленню.