В пятницу, 7 октября, стало известно, что ВСУ уже деоккупировали более 2400 квадратных километров Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу заместителя руководителя Офиса президента Украины Кирилла Тимошенко.
"С начала войны Вооруженные силы Украины деоккупировали более 2 400 квадратных километров", - говорится в заявлении.
По словам Тимошенко, в Херсонском районе деоккупировано 6 населенных пунктов, в Бериславском районе деоккупирован 61 населенный пункт.
"В Бериславском районе уже проведены стабилизационные мероприятия в 19 населенных пунктах, также проводится эвакуация населения", - заявил Тимошенко.
В селах Воронцовка и Высокополье уже возобновляются работы трансформаторов. В селах Золотая Балка и Гавриловка проведены работы по восстановлению мобильного покрытия. На очереди Новоалександровка и Давыдов Брод.
В Архангельском, Осокоровке и Высокополье часть критической инфраструктуры не подлежит восстановлению.
Напомним, что в Херсонской области ВСУ деоккупировали более полусотни населенных пунктов.
Также, в Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины продолжают свое контрнаступление. Россияне отступают и пытаются где-нибудь закрепиться.
Ранее мы писали, что, по данным Института изучения войны, Россия стремительно теряет позиции на севере Херсонской области из-за скудного расположения сил.
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