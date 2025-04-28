ЗСУ втратили Су-27 під час атаки дронів, пілот встиг врятуватись: деталі

"Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу", - пишуть Повітряні сили.

Зазначається, що пілот Су-27 успішно катапультувався, після чого його доставили до медичного закладу для проведення діагностики. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує, стан стабільний.