ВСУ потеряли Су-27 во время атаки дронов, пилот успел спастись: детали

"Утром 28 апреля 2025 года, во время выполнения комплексной боевой задачи по авиационной поддержке войск и отражения воздушного нападения вражеских ударных БпЛА, был потерян истребитель Су-27 Воздушных Сил. Причины инцидента выясняет специально созданная комиссия, которая уже начала свою работу", - пишут Воздушные силы.

Отмечается, что пилот Су-27 успешно катапультировался, после чего его доставили в медицинское учреждение для проведения диагностики. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает, состояние стабильное.