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ЗСУ втратили Су-27 під час атаки дронів, пілот встиг врятуватись: деталі

Понеділок 28 квітня 2025 13:10
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ЗСУ втратили Су-27 під час атаки дронів, пілот встиг врятуватись: деталі Ілюстративне фото: ЗСУ втратили Су-27 під час атаки дронів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ), сьогодні, 28 квітня, втратили винищувач Су-27 під час відбиття атаки дронів. Була створена спеціальна комісія для з'ясування причини інциденту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ).

"Уранці 28 квітня 2025 року, під час виконання комплексного бойового завдання з авіаційної підтримки військ та відбиття повітряного нападу ворожих ударних БпЛА, був втрачений винищувач Су-27 Повітряних Сил. Причини інциденту з'ясовує спеціально створена комісія, яка вже розпочала свою роботу", - пишуть Повітряні сили.

Зазначається, що пілот Су-27 успішно катапультувався, після чого його доставили до медичного закладу для проведення діагностики. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує, стан стабільний.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у квітні, під час виконання місії на F-16 загинув 26-річний український льотчик Павло Іванов.

Ще один F-16 Україна втратила у серпні 2024-го. Під час відбиття масованої атаки загинув досвідчений пілот Олексій Месь ("Мунфіш"). Більше про нього - у матеріалі РБК-Україна.

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